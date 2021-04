Visiativ a renoué avec la croissance au premier trimestre 2021 avec un chiffre d’affaires de 43,8 millions d’euros en croissance de 4% (de 5% à périmètre et taux de change constants). Cette croissance est supérieure au 2% enregistrés un an auparavant.

L’ensemble des pôles ont contribué à la croissance du trimestre. Retrouvant de la croissance, le pôle 3Dexperience VAR affiche un chiffre d’affaires en hausse de 4% (+3% en organique). Sur la période, le groupe annonce des ventes de nouvelles licences supérieures à l’an dernier, bien que de nombreux projets d’investissements sont toujours dans l’attente d’accords sur les subventions dans le cadre du plan de relance.

Le pôle Visiativ Platform enregistre un chiffre d’affaires en progression de 8% (progression ramenée à 3% après la cession d’une participation majoritaire au capital de la filiale Valla dans l’impression 3D, finalisée le 31 mars 2021). Les solutions applicatives (Moovapps) marquent une croissance de 6% (de 5% à périmètre et taux de change constants). L’activité continue sa mutation vers le modèle cloud avec des facturations d’abonnement en mode SaaS en progression de 23% au premier trimestre (après 18% au quatrième trimestre 2020 et 11% sur l’ensemble du dernier exercice). Le chiffre d’affaires SaaS représente désormais 54% du récurrent de l’activité d’édition (contre 49% unan auparavant) prestations de maintenance incluses. L’activité conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) affiche une de 12% (de 14% en organique).

Enfin, les activités de services cloud (ex-Business Development) sont désormais totalement recentrées sur des prestations de cloud et d’infogérance consécutivement à la cession de la participation majoritaire au capital de Valla. À l’issue de l’opération, Visiativ conserve une participation de 19%. Valla avait réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros et un résultat d’exploitation déficitaire de -1,0 million d’euros.

Le chiffre d’affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) progresse de 3% au premier trimestre et représente 65% des facturations de la société, un niveau stable.

L’international affiche une croissance de 13% (11% à périmètre et taux de change constants), avec notamment une forte progression en Amérique du Nord portée par le Conseil en innovation. L’international représente désormais 27% des ventes du groupe.

Après un bon démarrage de l’exercice, le groupe s’attend à bénéficier au cours des prochains trimestres d’une dynamique d’investissement des entreprises dans le cadre du plan France Relance. Il reste concentré sur rla poursuite de l’exécution de son plan stratégique Catalyst, qui vise à atteindre un Ebitda de 30 millions d’euros à l’horizon 2023.