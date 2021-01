L’activité du pôle 3DExperience VAR, quasi stable sur la période (-1%), a permis à Visiativ de mieux résister au quatrième trimestre comparé au trimestre précédent où les revenus avaient chuté de 14%. Le chiffre d’affaires des trois derniers mois de l’année a atteint 36,2 millions d’euros, en repli de 7% (8% à périmètre et taux de change constants).

Sur l’ensemble de l’exercice 2020, l’éditeur a enregistré un chiffre d’affaires total de 190,0 millions d’euros, en recul de 6% (de 8% en organique). Facteur de résilience pour le groupe pour les mois à venir, le chiffre d’affaires récurrent a progressé de 5% en 2020 et représente 70% de l’activité sur l’exercice. L’année écoulée a également marquée par la progression des activités à l’international (+2%), qui ont représenté 26% des ventes en 2020.

Le pôle 3DExperience VAR a vu son chiffre d’affaires reculer de 8% (variation identique à périmètre et taux de change constants), ce qui constitue une bonne performance au regard du contexte de marché, qui a vu le décalage de nombreux projets d’investissements.

Le pôle Visiativ Platform achève l’année 2020 sur une baisse de 4% (7% en organique). Les solutions applicatives (Moovapps) reculent de 9% en 2020 (de 15% à périmètre et taux de change constants) malgré des facturations SaaS en progression de 11% (dont 18% au quatrième trimestre) lesquelles ont représenté 30% des ventes Moovapps l’an dernier (contre 25% un an plus tôt). Le chiffre d’affaires récurrent, qui inclut également les prestations de maintenance, représente désormais 58% de l’activité d’édition (49% en 2019). L’activité Conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) enregistre une progression annuelle de 7%, dont 6% en organique, après une année 2019 en forte progression (+28% en organique).

Rappelons que Visiativ détient désormais 97% du capital de la holding de contrôle de l’activité conseil permettant au groupe de bénéficier de l’intégration fiscale et de l’optimisation des structures. De leur côté, les activités de Business Development (cloud, infogérance, rapid manufacturing) sont en recul de 18% en 2020, à 10,5 millions d’euros. Enfin, les activités d’impression 3D (qui incluent la filiale Valla pour laquelle Visiativ négocie la cession d’une participation majoritaire au capital) ont enregistré un recul de 21% sur l’année.

Visiativ, qui a participé à la campagne RSE (responsabilité sociale des entreprises) Gaïa RatingI, a obtenu une note générale de 64/100 (pour une note moyenne de la catégorie de 51/100), contre 39/100 lors de l’édition précédente. Sur la thématique sociale, la société a notamment obtenu la note de 75/100 (pour une note moyenne de la catégorie de 45/100).