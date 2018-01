L’ESN et éditeur Versusmind lance ses nouveaux pôles RGPD et Sitecore. Les deux pôles relèvent de la marque Versusconsulting qui regroupe dorénavant, l’ensemble des accompagnements en conseil, en stratégie, en organisation et conseil opérationnel de Versusmind.

Expert reconnu sur le marché, Alexandre Perrin a pour mission de structurer, faire évoluer et commercialiser l’offre RGPD du cabinet. Il est également chargé d’encadrer l’équipe actuelle et d’intégrer de nouveaux consultants. Avant d’occuper ce poste, Alexandre Perrin a été Scrum Master, chef de projet, architecte, et urbaniste de systèmes d’information pour des projets d’envergure internationale.

Erik Chapier-Maldague, est quant à lui porteur de l’offre Sitecore et expert digital de Versusconsulting Dans ce contexte, il anime les opérations proposées par Versusmind autour de Sitecore (audit & conseil, intégration, formation…). Expert reconnu sur les thématiques de transformation numérique et de transition digitale, il associe ses certifications Sitecore Marketer à celles des développeurs certifiés de l’équipe afin de compléter la chaîne de valeur. Titulaire d’un DESS en Ppychologie de l’Université de Nancy, il a occupé différents postes lui permettant de travailler dans des contextes européens en France, au Benelux et en Allemagne. Il est aussi intervenant auprès de l’Université de Lorraine à Metz.