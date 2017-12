Le groupe Versusmind prévoit d’embaucher 100 nouveaux collaborateurs en France et sur la zone Benelux. Les opportunités sont proposées au sein des 4 agences de l’entreprise : Paris, Strasbourg, Nancy et Luxembourg.

Réunissant aujourd’hui 100 collaborateurs, Versusmind est un cabinet d’architecture numérique. Ses équipes de consultants interviennent chez ses clients ou dans les agences du groupe sous forme d’équipes agiles pour construire des systèmes d’information et des applications métiers. Dans ce contexte, le groupe a notamment lancé de nouvelles offres autour du RGPD, de l’intelligence artificielle et de Sitecore qui lui ont permis de compléter ses domaines d’expertise. C’est précisément dans ce contexte que Versusmind souhaite s’entourer de nouveaux collaborateurs pour étoffer ses équipes.

« Depuis notre création en 2006, nous avons connu une croissance continue en nous positionnant toujours en amont sur des sujets de rupture qui permettent à nos clients de renforcer leur avantage concurrentiel et de mener à bien leurs opérations grâce au digital. Le lancement de nouvelles offres autour du RGPD, de Sitecore et de l’IA est le prolongement logique de cette stratégie. Nous allons donc fortement investir sur l’année 2018 pour recruter de nouveaux collaborateurs », explique dans un communiqué Benoît Koch, dirigeant et créateur de la société.

Parmi les profils recherchés notons des DPO et auditeurs process et sécurité pour le pôle RGPD, des data scientists et ingénieurs développement pour le département Intelligence artificielle et enfin des consultants en transition digitale pour l’activité Sitecore. Pour plus de détails sur les postes ouverts et postuler : http://www.versusmind.eu/carriere