Versusconsulting, le département conseil en stratégie opérationnelle du cabinet d’architecture numérique Versusmind, annonce le lancement d’une offre DPO externalisé qui devrait permettre à toutes les entreprises de s’appuyer sur une ressource-clé pour se conformer au RGPD qui entrera en vigueur le 25 mai prochain.

Concrètement, Versusconsulting propose à ses clients un interlocuteur dédié, appuyé par une équipe d’experts disposant d’une double expertise en sécurité des systèmes d’information et en gestion des aspects légaux. Les entreprises peuvent ainsi répondre à leurs obligations de nomination d’un DPO et dynamiser leur démarche de mise en conformité. L’accompagnement du DPO est en effet incontournable pour les entreprises et les organismes dont l’activité conduit à mettre en œuvre des traitements de données personnelles à grande échelle, de manière régulière.

Le DPO externalisé de Versusconsulting assume 4 missions fondamentales :

– Information et assistance du responsable de traitement

– Contrôle de l’application du RGPD

– Conseils et documentation RGPD

– Coopération et assistance avec la CNIL

« Hormis le cas de nomination obligatoire, un DPO est toujours fortement recommandé par les différentes autorités de contrôles (CNIL) afin de faciliter, notamment, toute démarche de mise en conformité. Notre offre de DPO externalisé permet d’entrer dans une démarche complète de mise en conformité et de sécurisation de vos systèmes d’information. Accessible aux PME, organismes publics et grandes entreprises, elle offre toutes les garanties nécessaires pour cadrer son projet et mettre en place une gouvernance des données vertueuses », explique dans un communiqué Thibaut Labbé de Versusconsulting.