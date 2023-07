L’équipe de régulation antitrust de l’Union européenne (EU) va lancer une enquête officielle à propos de de la suite bureautique Office 365 de Microsoft. La firme de Redmond a pourtant tenté de l’en dissuader, selon l’agence de presse Reuters qui rappelle l’historique de cette affaire.

Pour mémoire, l’affaire a été déclenchée par la plainte initiale de Slack en 2020 (une entreprise rachetée par Salesforce en 2021), trois ans après l’intégration de l’application de conférence web Teams dans la suite Office en ligne de Microsoft.

Le fournisseur allemand de services cloud Nextcloud a ensuite déposé une autre plainte contre Microsoft auprès de l’UE, cette fois au sujet de l’offre groupée de OneDrive avec Windows.

Une autre plainte conjointe a été déposée en 2021 par le français OVHcloud, le danois DCD et l’italien Aruba S.p.a. Microsoft y aurait mis fin au printemps dernier, sans préciser les termes de l’accord. Ce manque de transparence sur la négociation a éveillé des soupçons.

L’association européenne de fournisseurs de services cloud CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe), soutenue notamment par le géant du cloud AWS, a également déposé une plainte auprès de l’UE pour entrave à la concurrence. L’organisme à but non lucratif a jusqu’à présent résisté aux tentatives de Microsoft de résoudre le différend en dehors du système judiciaire.

Enfin, Google vient de souligner que Microsoft se vantait publiquement du fait que l’exécution de ses logiciels sur Azure était cinq fois moins chère que sur les plateformes concurrentes.

Rappelons que Microsoft a d’abord envisagé d’arrêter d’inclure Teams dans Office, puis a proposé de facturer des prix différents selon qu’Office incluait ou non Teams mais ses propositions n’ont apparemment pas convaincu le régulateur européen qui s’apprête à lancer l’enquête.