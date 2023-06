Avoir été sanctionné à plusieurs reprises pour abus de position dominante n’empêche pas Google de pointer du doigt ses concurrents. Dans une lettre adressée à la Federal Trade Commission (FTC), la filiale d’Alphabet accuse Microsoft d’utiliser des conditions de licence strictes pour exercer un contrôle monopolistique sur le marché du cloud et « verrouiller les clients ». L’information a été rapportée par CNBC qui a pu consulter la lettre, adressée à la suite d’un appel à commentaires de la FTC.

Google argue que grâce à ses produits dominants Windows Server et Office, Microsoft peut rendre difficile pour sa liste massive de clients d’utiliser autre chose que son offre d’infrastructure cloud Azure. Il souligne aussi les risques que représentent un tel contrôle en matière de cybersécurité et de sécurité nationale. Google décoche au passage une flèche contre Oracle, accusé comme Microsoft d’enfermer ses clients par des accords trop complexes, qui limitent le choix et augmentent les coûts.

Ce n’est pas la première fois que Google exprime de telles critiques envers Microsoft. A plusieurs reprises ces derniers mois Amit Zavery, le vice-président de Google Cloud, a pris position dans les médias en ciblant les pratiques commerciales de Microsoft dans l’Union européenne et appelant de ses vœux à une action des régulateurs pour faire contrepoids. Cette fois l’attaque est portée aux États-Unis et elle passe par une plainte formelle à la FTC.