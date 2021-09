VP Channel & Alliances EMEA chez Veeam Software depuis janvier 2018, Gilles Pommier a fait valoir ses droits à la retraite. Il avait rejoint le spécialiste des sauvegardes et de la gestion des données en janvier 2011 en tant que directeur channel EMEA. Selon nos confrères de Solutions Numériques il n’est pas remplacé et ses missions sont réparties dans les régions qu’il couvrait.

Gilles Pommier avait auparavant occupé des postes commerciaux et channel chez VMware, D-Link, 3Com et Intervalle, le premier distributeur français de produits de télécommunications (Lan, Wan, Voix, Internet) de l’Hexagone.

« Quand j’ai rejoint la société en janvier 2011, je n’imaginais pas que 10 ans plus tard, de petite start-up vendant des solutions de sauvegarde aux administrateurs VMware, Veeam deviendrait n°1 de la gestion des données cloud pour la région EMEA (à nouveau classée leader dans le 2021 Gartner MQ), devant les anciens acteurs prédominants », explique-t-il sur sa page LinkedIn. « Quel cheminement ! Tout créer à partir de zéro : programmes de distributeurs, programmes de partenaires, programmes de fournisseurs de cloud… et les classer parmi les meilleurs programmes de l’industrie…Passer de centaines de revendeurs en EMEA à un vaste écosystème de plus de 12.000 partenaires actifs ! Passer du sur site au cloud hybride à l’abonnement a également été une belle expérience ! »