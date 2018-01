Partenaire de N2WS depuis le printemps dernier, Veeam vient de renforcer cette alliance en rachetant l’éditeur à l’origine de Cloud Protection Manager, une solution en cloud natif de sauvegarde et de reprise après sinistre pour les charges de travail Amazon Web Services. La société basée à Baar (Suisse) va dépenser pour cela 42,5 millions de dollars en numéraire. N2WS continuera a fonctionner en tant qu’entreprise autonome, en ajoutant toutefois à son nom de marque « A Veeam Company ».

« A l’heure où les entreprises cherchent à migrer davantage de workloads vers le cloud public, il est indispensable d’avoir une solution fiable et intuitive de protection et de disponibilité des données », explique dans un communiqué Peter McKay, Co-CEO et président de Veeam. « En combinant les forces de Veeam, leader du marché, en matière de protection des environnements virtuels, physiques et cloud avec le leadership de N2WS dans la protection des données AWS, nous disposons d’une solution adaptée aux besoins des entreprises digitales d’aujourd’hui. N2WS, qui a connu une croissance incroyable en 2017, va continuer de fonctionner de façon autonome, pour protéger les données AWS, de la même manière que Veeam a transformé la protection des environnements VMware il y a dix ans. Ensemble, nous allons réaliser de grandes choses ! »

« Les déploiements de nouvelles applications se feront majoritairement dans le cloud et la protection des données reste le segment qui croît le plus actuellement », affirme de son côté Phil Goodwin, directeur de recherche d’IDC. « Avec l’acquisition de N2WS, Veeam se positionne au cœur de ce segment. De plus, l’intégration avec la Veeam Availability Platform confère aux clients un point unique d’accès pour gérer la protection des données sur site et dans le cloud. »

Basé à West Palm Beach en Floride, N2WS dispose d’un centre de développement à Haïfa en Israël et d’un bureau européen à Edimbourg. Créé par Uri Wolloch, son actuel directeur technique, et par Ohad Kritz, son vice-président Business Development, l’éditeur américano-israélien est dirigé par Jason Judge, qui occupa des postes de CEO chez ScriptLogic (racheté par Quest Software) et SpectorSoft. En 2017, N2WS a augmenté son chiffre d’affaires de 102%. Coca-Cola, Oracle et Dyson figurent parmi ses clients.

L’accord d’acquisition prévoit que Veeam aura accès à la technologie et à la R&D de N2WS pour intégrer la protection des données pour les workloads AWS dans sa plate-forme de disponibilité. De son côté, N2WS aura accès à la R&D de Veeam, ainsi qu’à son expertise en matière de protection des données pour les environnements virtuels et physiques. La startup aura également accès à l’écosystème d’alliances et de partenaires de Veeam.

Veeam indique par ailleurs que ses clients actuels bénéficieront prochainement d’un ensemble d’offres spéciales et de mesures incitatives pour l’acquisition de Cloud Protection Manager.