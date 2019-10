IEn janvier 2018, Veeam dépensait 42,5 millions de dollars pour s’offrir N2WS, l’éditeur à l’origine de Cloud Protection Manager, une solution cloud native de sauvegarde et de reprise après sinistre pour les environnements AWS (EC2 / EBS, RDS, RedShift et Aurora). Cette décision ne plaisait toutefois pas au gouvernement américain. En effet, ce dernier ne souhaitait pas que sa région AWS GovCloud soit prise en charge par ce qui devenait une filiale d’une entreprise basée en Suisse, fondée et toujours contrôlée par des Russes (ce qui est le cas de Veeam). Devant la méfiance, voire l’hostilité des autorités US, la société vient de se défaire de la filiale. « Quelques mois après l’annonce de l’acquisition de N2WS par Veeam, début 2018, le gouvernement américain avait demandé des informations sur l’opération. Après des discussions avec le gouvernement américain au cours du premier semestre 2019, Veeam a volontairement pris la décision de vendre N2WS pour se concentrer sur le développement d’une plateforme cloud unifiée. La vente de N2WS a été finalisée récemment », a indiqué l’entreprise dans un message transmis à nos confrères de CRN, qui l’interrogeaient sur cette cession.

Veeam a refusé de fournir d’autres détails, notamment l’identité de l’acheteur et le montant de la transaction. L’éditeur de Baar (canton de Zoug) a toutefois promis à nos confrères d’en dire un peu plus sur l’opération lors de la conférence Microsoft Ignite, prévue du 4 au 8 novembre à Orlando, en Floride.

On notera que la revente a été facilitée dans la mesure où N2WS est restée une entreprise autonome, rebaptisée simplement « N2WS, a Veeam Company ».