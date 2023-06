Le spécialiste de l’infogérance Value IT procède à deux acquisitions successives. Il jette son dévolu sur ID-SYS, un prestataire basé à Annecy, et sur Manhattan, un intégrateur implanté à Lyon et spécialisé dans les réseaux et la sécurité informatique.

Dans la foulée, l’ESN de Saint-Etienne spécialisée en services télécoms et cloud annonce la création d’une division de cybersécurité qui pourra fournir des prestations de SOC, de surveillance des vulnérabilités et de sensibilisation du personnel.

Avec ces deux nouvelles acquisitions, la société fondée par Jérémy Orlowski en 2016 se rapproche de son objectif de chiffre d’affaires de 40 millions d’euros d’ici la fin de l’année. L’an dernier, elle avait déjà effectué trois acquisitions en France : Deuzzi, Strat & SI et Sigma Méditerranée.

Distributique rappelle que Value IT revendique plus de 80 collaborateur·rice·s et compte parmi ses actionnaires le fondateur de Prodware, Philippe Bouaziz.