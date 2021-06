De plus en plus d’incidents récents démontrent la fragilité d’Internet. Un peu moins de 10 jours après la panne qui a paralysé le fournisseur de services cloud Fastly, entraînant dans sa chute des milliers de sites web dans le monde, c’est Akamai qui a trébuché ce jeudi, bloquant l’activité normale de compagnies aériennes ou encore de banques.

Jeudi matin vers 4h20 UTC (aux environs de 6h20 à Paris) une valeur de la table de routage utilisée par ses services Prolexic DDoS a provoqué des interruptions de service de la plateforme d’hébergement de la firme de Cambridge (Massachusetts). « Nous avons détecté le problème immédiatement et les clients concernés ont reçu une alerte d’erreur en quelques secondes. L’impact était limité aux clients d’Akamai utilisant la version 3.0 du service Routed », a fait savoir la société dans un communiqué. Une grande partie des quelque 500 clients utilisant la plateforme ont pu être réacheminés mais certaines grandes entreprises aux Etats-Unis, en Autsralie, en Inde et en Allemagne (la France ne semble pas avoir été impactée) ont été touchées rapportent nos confrères de CRN. Parmi ces clients figurent Southwest Airlines, United Airlines, la Commonwealth Bank of Australia, Westpac Bank et l’Australia and New Zealand Banking Group, ainsi que le site Web de la Bourse de Hong Kong. Le service a été rétabli à 8 h 47 UTC et les clients ont commencé le processus de réacheminement vers le service à ce moment-là.

« Nous reconnaissons l’impact de ce problème et nous présentons nos excuses à nos clients et à tous leurs utilisateurs finaux qui ont été affectés. Nous avons pris des mesures pour éviter que ce problème ne se reproduise. Nous veillerons également à ce que chaque client Akamai soit configuré pour un réacheminement automatique à l’avenir », conclut le communiqué.

En 2020, nous avons comptabilisé une dizaine de pannes qui ont paralysé – en général pour quelques heures – Microsoft (4 fois), Google Cloud Platform, Github, IBM Cloud, Cloudflare, Salesforce, CenturyLink et Zoom. On se rappellera également les pannes majeures qui ont affecté Amazon, Microsoft et Google (en 2019), Microsoft, Amazon et OVH (en 2017). Ou encore Apple, Salesforce et Microsoft en 2016. On s’arrêtera-là.