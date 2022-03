Dans le cadre du salon Documation qui s’est tenu à Paris la semaine dernière, Serda Conseil et la Coopérative Carbone ont présenté leur premier référentiel pour réduire l’empreinte carbone d’un projet de dématérialisation.

Disponible en open source, l’outil contient 21 indicateurs couvrant les flux entrants, circulants et sortants de la dématérialisation : numérisation, usage de parapheur, signature électronique, stockage, archivage, etc.

Le communiqué revendique que l’outil permet de mesurer précisément l’empreinte carbone d’un projet et de s’engager dans un processus de réduction de son impact sur l’environnement.

Les deux organismes ont également construit une méthodologie d’accompagnement en trois étapes : évaluation et priorisation des projets (4 à 5 mois) ; mesure des projets retenus et définition des objectifs et moyens (4 à 6 mois) ; et pilotage, actions de réduction et de compensation de l’empreinte carbone, sur une base annuelle.

Il est possible de télécharger le référentiel ici.