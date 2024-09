L’association française de normalisation Afnor publie un référentiel de méthodes et bonnes pratiques pour une intelligence artificielle (IA) moins gourmande en matériel et énergie : la spec 2314. Une soixantaine d’entreprises, organisations publiques et organismes académiques ont participé à ce document d’une centaine de pages.

Le référentiel a pour objectif de mesurer et réduire l’impact environnemental de l’IA, notamment en ajustant la quantité de ressources mise à disposition du service. Parmi les recommandations détaillées dans la spéciale 2314 : adopter le langage de développement le plus approprié, user de code réutilisable, optimiser les équipements utilisés, confiner l’espace mémoire, les CPU et le stockage alloués.

Le document suggère l’usage d’outils, tels que CodeCarbon et CarbonTracker, pour mesurer les impacts directs et indirects associés au service IA et ainsi tendre vers davantage de sobriété en matière d’IA.

L’afnor précise que les enjeux sociaux et éthiques liés au développement de l’IA sont exclus du périmètre du document.