Des pare-feux de dernière génération (Gen7) de SonicWall se sont retrouvés bloqués dans une boucle de redémarrage jeudi dernier.

L’éditeur californien de plateformes de sécurité a publié vendredi une solution de contournement temporaire. Il précise que les administrations IT doivent désactiver les mises à jour incrémentielles des bases de signatures IDP, GAV et SPY à partir des paramètres internes ou de la page de diag. La solution de contournement temporaire exige qu’elles se connectent au pare-feu à partir du réseau local (LAN) ou débranchent la connexion WAN si la connexion demeure impossible.

SonicWall propose plusieurs séries de pare-feux virtuels et physiques sur la plateforme Gen7 : la série TZ pour les PME et filiales, la série NSa pour les entreprises de taille intermédiaire, les séries NSv et NSsp pour les grandes entreprises, les centres de données et les fournisseurs de services. La boucle de redémarrage semble avoir un impact sur plusieurs de ces séries et SonicWall continue d’enquêter sur la cause profonde du problème.

Pour rappel, le mois dernier, SonicWall a révélé huit vulnérabilités critiques dans ses appliances Secure Mobile Access (SMA).