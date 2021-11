Un consortium s’est constitué autour de Colt Technology pour déployer en France un réseau pilote 5G privé destiné aux entreprises. Son terrain d’expérimentation sera la Tour PB5, appartenant à Icade et surplombant le centre Les 4 temps sur le parvis de la Défense. Le consortium déploiera les réseaux 5G privés de l’immeuble puis utilisera son espace de co-working (géré par Imagin’Office, filiale d’Icade) pour explorer et tester différents cas d’usage, tout en cherchant à créer des expériences immersives pour le lieu de travail de demain.

« En analysant la valeur ajoutée que la technologie 5G peut apporter aux entreprises, ce projet pilote ouvre la voie à de nouvelles innovations dans les services de connectivité, de Network Edge et approches technologiques verticales d’entreprise comme le bureau intelligent et le concept de smart manufacturing », déclare Jaya Deshmukh, Vice-président exécutif de Colt dans un communiqué. « C’est grâce à des projets comme celui-ci que nous serons en mesure d’accompagner la transformation et la réussite des entreprises au sein de la société numérique de demain », ajoute-t-il.

En plus de Colt et Icade, le consortium réunit ADVA, Airspan Networks, Athonet, Accedian et Tibco. Airspan fournira les unités radio (RU), les modems 5G et le logiciel de sa gamme de solutions Open RAN de bout en bout. De son côté, Athonet fournira son cœur de réseau mobile 5G-SA. ADVA fournira les composants d’infrastructure sous-jacents, y compris l’hébergement des fonctions virtuelles. Accedian fournira des solutions de monitoring et d’analyse de performance de réseau et d’applications pour assurer l’expérience digitale des services de la 5G.

La 5G privée présente les mêmes avantages que la 5G publique, à savoir une large bande passante et une très faible latence. Mais elle permet de faire du sur mesure en termes de déploiement, de couverture réseau et de niveaux de priorité de services. Elle apporte ainsi un véritable potentiel d’optimisation en termes de performances, de sécurité et de niveau de service. Ce sont ces avantages, liés aux différents cas d’usage de la 5G, que le consortium va s’attacher à étudier.