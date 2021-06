L’ESN recherche des profils de spécialistes des données, du digital et du Cloud/DevOps pour occuper des postes de cadres, tous en CDI :

Data Engineers, Data Scientists, Data Analysts

Développeurs Big Data

Consultants BI, Développeurs MSBI, PowerBI, Talend

Développeurs et Tech Lead Java JEE

Développeurs et Tech Lead C#/.Net

Développeurs Fullstack, Java, Angular, ReactJS, intégration continue

Ingénieurs Devops, Cloud, Production, Linux, Réseaux et Sécurité

Chefs de projets et Responsables Applications maitrisant les méthodologies Agiles

Chargés d’affaires réglementaires dans le secteur pharmaceutique

Les nouvelles recrues rejoindront les 200 collaborateurs d’Umanis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dont la direction est assurée à Lyon par Guy-Laurent Barcet.

Une session d’information est prévue sur la page LinkedIn de la société ce jeudi 24 juin à 12h00. Il sera possible d’y poser des questions sur les recrutements en direct.

Pour rappel, Umanis figure en tant qu’entreprise recrutant le plus de jeunes diplômés dans le secteur informatique au sein du Baromètre LinkedIn 2021 des jeunes diplômés. L’ESN revendique également sa position de second plus grand recruteur dans les régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire.