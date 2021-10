Chez Thalès les futurs services de « cloud souverain » reposeront sur les technologies Google. Les deux géants ont officialisé le 6 octobre leur partenariat stratégique pour développer conjointement un cloud de confiance en France.

Leur offre sera développée au sein d’une nouvelle société dédiée et de droit français, majoritairement détenue par Thales. Les services cloud reposeront sur une infrastructure également dédiée et seront proposés aux institutions publiques et entreprises françaises après l’obtention du label « Cloud de confiance ».

Les deux partenaires prévoient de créer leur co-entreprise début 2022 et de lancer l’an prochain la construction de trois datacenters en région francilienne. Ils visent une commercialisation de leurs services à l’horizon 2023.

Ce nouvel accord résulte de la stratégie nationale pour le cloud adoptée par le gouvernement le 17 mai 2021. Les technologies des géants américains sont admises, à condition qu’elles soient hébergées et contrôlées par des acteurs labellisés « cloud de confiance ». Microsoft, Orange et Capgemini avaient été les premiers à s’engager dans cette voie en annonçant en mai la création de la société Bleu.

Dans un communiqué publié juste après l’annonce de Thalès et Google, Bruno Le Maire et Cédric O ont salué « un nouveau partenariat majeur pour le cloud de confiance ». Le Cigref (Association des grandes entreprises et administrations publiques françaises) a également pris position en disant accueillir « favorablement et avec intérêt » l’annonce, qu’il considère comme « une réponse pertinente au besoin de confiance ».

A l’inverse la déception est grande chez les acteurs du numérique qui portent l’ambition d’un cloud véritablement souverain. Ils sont nombreux à craindre que de tels accords freinent voire empêchent la création d’une filière indépendante et souveraine.

« La souveraineté est une valeur fondamentale. Pas une opportunité commerciale à saisir en fonction de la météo », a critiqué David Chassan, directeur de la stratégie de 3DS Outscale, la filiale cloud de Dassault Systèmes, dans les colonnes de nos confrères de L’Usine Nouvelle.