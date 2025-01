Tersedia annonce l’acquisition de Kerberos, une société de huit personnes, basée à Chatou réalisant près de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel, et spécialisée dans les réseaux et la cybersécurité. Disposant d’une forte expertise sur les solutions Fortinet (avec notamment des ingénieurs certifiés NSE7), l’acquisition de Kerberos permet à Tersedia de renforcer son expertise en réseaux et cybersécurité, et de compléter son offre d’infrastructures cyber, notamment avec des solutions SD-WAN et SASE.

Cette opération s’inscrit dans le plan de transformation impulsé par l’ancien DG d’Advens Sylvain Robert (photo), qui a repris la société à son fondateur Frédéric Cerisé en avril 2022, avec l’appui du fonds d’investissement Siparex. Depuis cette date, l’entreprise fondée en 1996 et spécialisée à l’origine dans les infrastructures informatiques, a revu en profondeur sa stratégie en repositionnant son activité sur la cybersécurité et en montant en valeur sur les services d’infrastructures managés.

Tersedia se présente désormais comme un architecte d’infrastructures cyber-résilientes multicloud, capable de fournir, gérer et rendre cyber résilientes les infrastructures IT des clients. Sur la résilience et les infrastructures, l’entreprise met en avant deux marques principales : Rubrik et HPE. Sur la cybersécurité, elle a fait le choix de technologies souveraines Open XDR, à savoir celles de Sekoia.io, Glimps, Herfanglabs et Pradeo sur lesquelles elle a construit des services de SOC, de CERT et désormais de VOC (surveillance des vulnérabilités). Membre d’Hexatrust depuis 2022, elle relaie également les solutions de Netwrix.

Depuis 2022, le volume des services récurrents s’est sensiblement accru, passant de 5 M€ au moment de la reprise à 6 M€ sur l’exercice 2024 clos en mars dernier. Sur l’exercice en cours, ils devraient dépasser les 7 M€ (pour un CA d’environ 12 M€), se rapprochant de l’objectif des 70 % du chiffre d’affaires.

Sous la houlette de son nouveau dirigeant, Tersedia ambitionne de doubler son chiffre d’affaires tous les trois ans en combinant croissance organique et croissance externe. Le rachat de Kerberos avait ainsi été précédé d’une première opération de croissance externe en septembre 2023, portant sur les actifs d’Étude Gamma, une société qui réalisait à l’époque 450 K€ de chiffre d’affaires avec deux personnes. D’autres opérations ne devraient donc pas manquer de suivre.