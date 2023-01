Skill and You, leader européen de la formation à distance, et Almond, société de conseil et d’audit spécialisée en cybersécurité s’associent pour créer le parcours de formation 100 % à distance « Cybersécurité opérationnelle en entreprise ».

Aujourd’hui, les enjeux de la cybersécurité sont de plus en plus importants pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur. Selon le CESIN, en 2021 une entreprise sur deux déclare avoir subi entre une et trois cyber-attaques au cours de l’année, et 6 entreprises sur 10 ont vu leur business impacté [1]. La cybersécurité étant devenue un des enjeux majeurs des entreprises, les besoins en compétences cyber ont doublé ces cinq dernières années selon une étude de l’APEC et Pôle Excellence Cyber.

Dans le domaine de la sécurité informatique, 7 000 offres d’emploi ont été publiées en 2021, soit quasiment deux fois plus (90 %) par rapport à 2017.[2] Or, Le marché de l’emploi dans le domaine de la cybersécurité étant de plus en plus concurrentiel, les entreprises ont de réelles difficultés à recruter ces profils.

En choisissant Skill and You pour la création d’un parcours de formation à distance en cybersécurité, Almond souhaite rendre accessible au plus grand nombre les compétences en cybersécurité et ainsi permettre la formation de futurs professionnels du domaine pour répondre aux besoins des entreprises.

L’association de l’expertise en cybersécurité d’Almond et de l’expertise pédagogique de Skill and You a permis la conception des supports de formations dédiés à un apprentissage 100 % à distance, tout en ciblant au plus près les besoins de compétences professionnelles du marché de la cybersécurité.

Ce parcours « Cybersécurité opérationnelle en entreprise » comprend 150 heures de formation et se compose d’un lot de 22 modules permettant de se former de façon progressive à la cybersécurité. Cours vidéo et audio, screencasts, fiches de synthèse, etc., les supports d’apprentissage sont variés. Et pour mesurer la progression et valider l’acquisition de ses connaissances, la formation est jalonnée de nombreux tests.

Le parcours « Cybersécurité opérationnelle en entreprise » est proposé sous deux modalités :

En tant qu’option à la formation de Skill and You au Titre Professionnel Technicien d’Assistance Informatique (TP TAI) afin d’ouvrir le champ de la cybersécurité à un public particulièrement concerné par ce sujet.

En tant que formation ouverte à tous les apprenants justifiant d’un certain nombre de prérequis.

Olivier Pantaléo, Président d’Almond déclare : « Dans un secteur d’activité en pleine pénurie de ressources qualifiées, créer une formation en cybersécurité technique en s’associant à Skill and You, leader européen de la formation à distance, est une belle opportunité ! Une occasion idéale en vue de former des personnes travaillant ou voulant travailler dans le secteur, recruter de nouveaux futurs collaborateurs disposant de bases solides et également proposer à nos collaborateurs cette formation pour compléter leur cursus. »

Eric Petco, Président de Skill and You, ajoute : « Notre priorité a toujours été de former les acteurs de demain, quelle que soit leur situation géographique ou professionnelle. La cybersécurité étant au cœur des préoccupations des entreprises aujourd’hui, ces formations offrent à nos élèves de belles perspectives d’avenir. Ce sujet étant aussi important que précis, il était tout naturel que nous nous associions à Almond, spécialiste du secteur, afin de créer des contenus de qualité. »

Almond et Skill and You souhaitent pouvoir former plus de 500 apprenants par an au parcours cybersécurité.

Le programme et les spécificités de la formation « Cybersécurité opérationnelle en entreprise » sont détaillés sur le site de Skill and You: (https://www.educatel.fr/formation/web-informatique/cybersecurite).

