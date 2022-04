La société française de conseil et d’édition en cybersécurité adopte le statut de société à mission, visant à combiner performance économique et contribution à l’intérêt général, sans se limiter à la recherche du profit.

L’éditeur fondé en 2010 s’est donné la raison d’être suivante : « Protéger le cyberespace pour qu’il devienne un environnement de confiance et d’avenir »

Tehtris a désormais pour mission, au sens du 2° de l’article 210-10 du code de commerce, de répondre aux objectifs sociaux et environnementaux suivants : proposer des technologies de confiance et innovantes ; entreprendre des actions éthiques ; mettre en place un programme de prévention de la corruption ; maîtriser son empreinte carbone pour un numérique à faible impact environnemental et être au service des générations futures.

Un comité, rapportant au PDG et distinct des organes sociaux, a été nommé pour suivre l’exécution de cette mission et de ces objectifs. La loi Pacte précise que cette gouvernance spécifique est nécessaire pour toute entreprise à mission de plus de 50 salarié.e.s.

Pour rappel, toutes les entreprises commerciales peuvent devenir des sociétés à mission, quelle que soit leur forme juridique.