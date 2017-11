C’est la deuxième acquisition dans l’univers des API en quelques jours. Après le rachat du spécialiste de la supervision des API Runscope par CA Technologies, c’est Talend qui annonce l’acquisition de Restlet, une plateforme de conception, de test et d’hébergement d’API dans le cloud. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. La technologie de Restlet sera initialement déployée dans Talend Integration Cloud. La solution combinée inclura également un nouveau support pour les projets open source tels que Swagger et RAML. Elle sera compatible avec les passerelles d’API tierces, telles que Google Apigee. D’autres fonctionnalités de Restlet seront intégrées ultérieurement dans Talend Data Fabric, la plateforme d’intégration de données de l’éditeur.

« Nous voyons plusieurs de nos clients investir dans la construction de data lakes dans le cloud, mais il n’y a pas beaucoup de solutions qui peuvent aider à transformer et partager les données dans ce lac avec des applications externes », explique dans un communiqué Ciaran Dynes, senior vice-président des produits de Talend. « Les solutions d’API actuelles tendent à se concentrer exclusivement sur la connectivité d’application à application plutôt que sur la transformation, la gestion et le partage de données. L’ajout de Restlet nous permettra d’étendre notre plateforme d’intégration de données avec des capacités d’API afin que nos clients puissent partager les données de manière plus étendue et ainsi maximiser les performances tout au long de leur chaîne de valeur. »

Basée à Nantes et à Palo Alto, Restlet a été fondée par Jérôme Louvel, rejoint peu de temps après par Thierry Boileau, l’ingénieur en chef de la startup. Jérôme Louvel rejoint Talend avec l’ensemble de son équipe de 16 personnes basées à Nantes. C’est en quelque sorte le mariage de deux entreprises franco-américaines.