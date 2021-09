La filiale française de Starface, spécialiste allemand de la téléphonie d’entreprise IP, était présente à IT Partners pour présenter sa nouvelle plateforme Starface 7 et ses solutions de communications d’entreprises. La petite équipe de 5 personnes continue de grandir, sous la direction de Bertrand Broussaudier. Après l’intégration d’un ingénieur VoIP dans l’équipe technique, un directeur commercial est maintenant en cours de recrutement.

Starface était aussi évidemment présente pour développer son réseau de partenaires. «Mon équipe est en charge de la zone francophone, qui compte déjà 50 partenaires en France, 2 en Belgique, 1 au Luxembourg et 5 en Suisse. Notre objectif est d’atteindre au minimum 80 partenaires », détaille Bertrand Broussaudier.

Le programme « Partenaires » Starface comprend 4 niveaux de formation : Starter, Certified, Advanced et Excellence. Chacun avec un accompagnement technique et commercial adapté pour dégager un maximum de chiffre d’affaires.

Avec un produit très simple à installer, Starface cible plutôt des partenaires qui font leur premier pas dans la téléphonie, notamment les installateurs bureautiques. Géographiquement le réseau couvre déjà l’Est, les régions parisiennes et lyonnaises et le Sud, le bureau principal étant à Carcassonne. C’est en priorité sur la façade atlantique que Starface veut recruter ses futurs partenaires.

Outre la simplicité d’installation de Starface, l’éditeur met aussi en avant sa souplesse. « Notre offre n’est pas standardisée mais au contraire entièrement modulaire pour s’adapter vraiment à nos partenaires », souligne Bertrand Broussaudier. Elle se décline de plus sous forme d’appliance, de machines virtuelles ou en cloud et cible les petites entreprises, avec un panier moyen de 25 utilisateurs. La demande est largement tirée par le cloud, qui représente 70% des ventes. Toutefois les boitiers physiques avec des licences à vie gardent encore des adeptes et Starface y répond avec une gamme assez complète.

L’actualité de Starface porte aussi sur le rachat de TeamFon, un opérateur de téléphonie cloud basé à Munich. Son offre est complémentaire avec une solution multi-entreprises en marque blanche. Elle vise les partenaires qui veulent valoriser leur marque en l’apposant sur leurs nouveaux services de téléphonie. Elle peut être hébergée par Starface ou installée dans des petits datacenter pour des offres mutualisées. Elle sera commercialisée en France d’ici la fin de l’année.