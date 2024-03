Dans cette édition d’IT Partners 2024, l’équipe d’ESET, composée de Bruno Bonny, directeur marketing, et Thierry Devois, directeur des opérations, présente les nouveautés sur leur stand. Cette année, ESET met l’accent sur les services MDR (Managed Detection and Response) pour les PME, qui étaient auparavant destinés aux grandes entreprises. Le programme partenaire d’ESET a également été revu, avec des niveaux de marge et de remise évolutifs, ainsi qu’une refonte des niveaux de certification, qui restent gratuits pour les partenaires.

ESET a renforcé l’accompagnement autour des services managés, en complétant son offre avec une nouvelle offre orientée SMB. Cette offre permet aux partenaires de bénéficier des compétences d’ESET pour gérer les produits de sécurité de leurs clients. ESET propose deux niveaux de MDR adaptés aux compétences des partenaires : une surveillance permanente de l’infrastructure avec une équipe en veille 24h/24 et 7j/7, et un accompagnement par un technical account manager dédié en cas de problème.

ESET présente également son produit ESET PROTECT Elite, une solution de sécurité complète pour les PME/PMI, qui regroupe plusieurs services de sécurité en une seule offre logicielle attractive en termes de conditions tarifaires. Cette offre comprend la protection des endpoints EDR/XDR, la protection des environnements Microsoft 365 ou Google Workspace, le scan de vulnérabilité, le patch management, le chiffrement de données et la double authentification.

Vidéo publié en partenariat avec la société ESET