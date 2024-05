Les services de détection et de réponse managés (MDR) seront très clairement un vecteur important de la croissance du marché de la cybersécurité en 2024. C’est en tout cas le message que Sophos entend faire passer à ses partenaires lors de l’édition parisienne de son roadshow partenaires, qui se tiendra le 29 mai au Pavillon des Etangs dans le Bois de Boulogne. Un événement pour lequel l’éditeur attend plus de 150 participants.

Sophos s’attachera à démontrer qu’il est particulièrement bien positionné pour capter cette croissance. Son offre MDR est reconnue par Gartner comme l’une des offres leader du marché. Et, sur un marché du MDR en croissance annuelle de 40%, elle enregistrerait une croissance supérieure à celle du marché, selon Emmanuel Gosselin, directeur des ventes France de l’éditeur (photo). Aujourd’hui, 25% de ses partenaires fournissent des services MDR, qui s’appuient soit sur leur propre équipe d’analystes, soit sur ceux de Sophos.

Autre facteur de croissance pour Sophos et ses partenaires : les services managés, c’est-à-dire la possibilité d’activer les licences et de les facturer mensuellement en fonction de la consommation constatée, sans engagement. Un mode de commercialisation qui prend une part significative sur le marché des PME et qui devient extrêmement significatif dans le chiffre d’affaires de Sophos, souligne Emmanuel Gosselin.

Le 29 mai prochain, ce dernier insistera également sur l’un des différenciateurs de Sophos, particulièrement apprécié des clients : son écosystème de connecteurs. Initiée il y a deux ans et actuellement en pleine montée en puissance, cette approche permet à son MDR – et bientôt son XDR – de s’interconnecter aux infrastructures de sécurité d’éditeurs tiers (tels Fortinet, Palo Alto… et depuis peu Veeam), de récupérer leurs événements de sécurité et de les corréler avec ceux de ses produits pour élargir son périmètre de détection. Les connecteurs représentent désormais un tiers des événements collectés par Sophos.

Sur sa lancée, l’éditeur détaillera le rôle et les bénéfices qu’apportent ses équipes Patner Care et renew récemment mises en place. La première, constituée d’une cinquantaine de personnes à l’échelle européenne, a vocation à faciliter la vie des partenaires au quotidien en les aidant à résoudre leurs problématiques d’activation ou de transfert de licences, de migration, de connexion, etc. La seconde est chargée de faciliter leurs démarches de renouvellement de licences en mettant à leur disposition toutes les informations nécessaires en avance de phase.

La traditionnelle remise de prix partenaires sera bien sûr l’un des temps forts de cet édition 2024. Cette année, six prix seront distribués contre cinq l’année dernière. Outre les prix du meilleur MSP, du meilleur MDR, du meilleur partenaire de l’année, du meilleur distributeur et de la meilleure campagne marketing, Sophos décernera un prix du meilleur contributeur pour récompenser un partenaire ayant transformé tout son parc de endpoints en MDR , multipliant au passage son chiffre par 6.