L’ESN Sopra Steria va intégrer la plateforme d’IA générative Le Chat de la start-up française Mistral AI dans son offre de services. Elle entend ainsi proposer des solutions IA souveraines et personnalisées aux grandes entreprises et administrations françaises et européennes. Cette offre peut être déployée aussi bien dans un cloud public que dans des infrastructures privées. Elle cible en particulier les quatre secteurs critiques suivants : la défense, l’aéronautique, l’énergie et le secteur public.

« Si les phases d’expérimentation ont permis d’explorer le potentiel de ces technologies, l’enjeu est désormais triple : réussir à passer à l’échelle, le faire en garantissant la souveraineté des données stratégiques, tout en s’appuyant sur les modèles les plus efficaces du marché », déclare Cyril Malargé, le PDG de Sopra Steria, dans un communiqué (cf. photo). Selon Arthur Mensch, le CEO de Mistral AI, « ce partenariat illustre l’étendue de l’expertise française et européenne en matière d’IA ».

Mistral AI a lancé Le Chat sur Android et iOS en début de mois. Plus d’un million de téléchargements de l’application ont eu lieu au cours des deux premières semaines du lancement. A l’occasion du Sommet sur l’IA à Paris, ce mois-ci également, Mistral AI a annoncé plusieurs partenariats, dont ceux avec les groupes industriels Veolia et Stellantis ainsi qu’avec Helsing, une entreprise européenne spécialisée dans l’intelligence artificielle de défense.