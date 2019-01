Sophos annonce l’acquisition d’Avid Secure, une société axée sur la sécurité des infrastructures cloud. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Créée en 2017, Avid Secure est une petite société privée de 15 personnes basée à San Francisco, dont les activités d’ingénierie sont situées à Gurgaon en Inde. Elle propose une analyse de la sécurité du cloud basée sur l’intelligence artificielle et l’automatisation. Sa plateforme DevSecOps fournit une protection de bout en bout des services de cloud public tels qu’AWS, Azure et Google.

« L’adoption accélérée des environnements de cloud public pose de nouveaux problèmes de sécurité des données aux organisations. Avec la protection des charges de travail sur le cloud et le logiciel de gestion de la sécurité dans le cloud d’Avid Secure, Sophos étendra ses capacités actuelles en matière de sécurité du cloud et renforcera son leadership dans cet espace en pleine croissance », explique dans un communiqué le vice-président et CEO de l’éditeur britannique, Dan Schiappa.

« Nous avons construit la plateforme Avid Secure pour révolutionner la sécurité des environnements de cloud public de manière efficace », affirme de son côté Nikhil Gupta, CEO et cofondateur d’Avid Secure. « Nous sommes fiers de notre technologie innovante basée sur l’IA qui fournit aux entreprises une analyse de sécurité continue, une visibilité et une conformité de bout en bout, afin de protéger leurs données et d’optimiser leurs investissements dans les services de cloud public. L’opportunité de rejoindre la mission de Sophos visant à transformer la cybersécurité en un système intégré intelligent correspond parfaitement à notre vision technique. »

Il s’agit de la première acquisition de Sophos depuis février 2017, date à laquelle la société avait racheté pour 120 millions de dollars le spécialiste américain de la sécurité des points de terminaison Invincea.

Au cours de son dernier exercice (clos en mars 2018),Sophos a réalisé un chiffre d’affaires de 641 millions de dollars, en croissance de 21% pour un déficit de 52 millions de dollars imputable, selon la société, à des pertes de change.