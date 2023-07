Le marché mondial du PC enchaine un sixième trimestre consécutif de baisse. Son ampleur au second trimestre diffère selon les cabinets d’études. IDC l’évalue à 13,4% pour 61,6M d’unités livrées. Le Gartner comptabilise lui 59,6M d’unités pour une baisse de 16,6%. Ils s’accordent en revanche sur le fait que le marché a limité la casse.

« Le taux de déclin du marché des PC a ralenti, ce qui indique que les volumes d’expédition ont peut-être atteint leur point le plus bas », déclare Mikako Kitagawa, analyste chez Gartner, qui prévoit une normalisation de l’inventaire d’ici la fin de l’année et une demande repartant à la hausse à partir de 2024.

IDC évoque lui un comportement du marché meilleur que prévu mais se montre prudent sur les possibilités d’un rebond : « Du côté des consommateurs, on assiste à un retour aux habitudes pré-pandémiques où les besoins informatiques sont partagés sur plusieurs appareils, et nous croyons fermement que le porte-monnaie des consommateurs favorisera les smartphones par rapport au PC », explique son analyste Ryan Reith. « Du côté commercial, les réductions d’effectifs ainsi que l’introduction de l’IA générative ajoutent plus de confusion quant à l’endroit où placer un budget déjà réduit. »

En attendant, à l’exception de HP et Apple, tous les constructeurs enregistrent des baisses à deux chiffres, autour de 20% pour le leader Lenovo mais aussi pour Dell et Acer. Les deux cabinets diffèrent principalement sur les chiffres d’Apple, Gartner voyant la marque à la pomme en décroissance de 0,3% quand IDC la voit progresser de 10,3%.

Source: Gartner (July 2023)