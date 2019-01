L’équipe de management de Missler Software, emmenée par le directeur administratif et financier Richard Lamure, s’est appuyé sur un pool d’investisseurs conduit par Siparex et composé de Bpifrance et de l’IRDI, pour reprendre la société. Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, voit la sortie partielle des trois repreneurs de 2005, également créateurs du logiciel phare TopSolid, et le départ de l’actionnaire iXO Private Equity.

Fondé en 1984, Missler Software est un spécialiste de l’édition de logiciels CFAO/ERP dont la suite TopSolid est composée de logiciels propriétaire. Classé 34ème au palmarès Truffle 100 des éditeurs français en 2018 Missler Software revendique plus de 50.000 clients, PME-PMI et grands groupes, parmi lesquels PSA, Arianespace, Alcatel, Safran, Thalès, Legrand, Mecachrome, Matsushita, Panasonic, Husqvarna, ou encore Sanyo.

Le groupe qui emploie 300 personnes dispose d’un réseau de 5 agences commerciales en France (Evry, son siège social, Lyon, Nantes, Toulouse et Nancy) et bénéficie d’un ancrage à l’international à travers des agences en propre et un réseau de distributeurs qui assurent près de 50% d’un chiffre d’affaires consolidé, en progression continue pour s’établir à 45 millions d’euros fin 2018.

L’équipe de management, qui compte outre Richard Lamure, le directeur commercial adjoint Philippe Julliard, le directeur des services TopSolid Patrice Tiberi et Jean-Louis Jammot, compte poursuivre la conquête de parts de marché à l’international par l’extension du réseau de distributeurs et la montée en puissance des filiales étrangères. Ils ambitionnent également de mener une stratégie de croissance externe au sein du marché fragmenté des éditeurs et distributeurs de logiciels.

« Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre du projet de transmission initié depuis 3 ans », commente dans un communiqué Richard Lamure. « Nous remercions vivement l’équipe des dirigeants fondateurs sortants qui a permis la réalisation de ce beau projet. C’est maintenant avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous projetons vers l’avenir aux côtés des équipes d’investisseurs emmenées par Siparex. Nous ambitionnons une accélération du développement du groupe à l’international, avec la poursuite des opérations de croissances externes, mais également l’enrichissement de notre gamme de logiciels TopSolid, par le développement de nouveaux applicatifs métiers. »