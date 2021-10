La onzième édition du Top 250 des éditeurs de logiciels français s’est tenue mardi 19 octobre au Pavillon Gabriel à Paris. A la publication du palmarès 2021 établi par Numeum et EY, on constate que le SaaS tire la croissance du secteur. En effet, le chiffre d’affaires 2020 des éditeurs français s’élève à 17,9 milliards d’euros au total, soit 9% de plus qu’en 2019, et le logiciel en tant que service représente 43% de ce montant.

Les organisateurs de l’événement expliquent que le modèle SaaS a démontré une forte résilience et évité les aléas de la crise sanitaire du fait de son mode de contractualisation, généralement par abonnement (78%). Ils rappellent que, lors de la première étude du Top 250 de logiciels en 2010, le chiffre d’affaires SaaS ne représentait que 10% de l’activité de l’édition logicielle française.

Sur le podium des éditeurs, Dassault Systèmes, Ubisoft et Criteo ont eu un fort impact à la hausse du taux de croissance du chiffre d’affaires global. Sopra Steria et Cegid complètent le top 5.

De manière générale, les perspectives des éditeurs français sont bonnes : 85% d’entre eux prévoient d’embaucher cette année.

Cinq prix ont récompensé les meilleurs éditeurs de logiciels dans leur catégorie : Botify pour la croissance SaaS, Ateme dans la catégorie Innovation. Contentsquare a reçu le prix International, Plug In Digital celui du Jeu vidéo et enfin Kili Technology, le prix du jury.

Pour prendre connaissance du classement dans son ensemble et des interprétations chiffrées fournies par les organisateurs, c’est ici.