Le spécialiste des solutions WAN haut débit et hybrides Silver Peak annonce les nominations de Kristian Thyregod, au poste de vice-président EMEA et d’Allan Paton, en tant que Regional Sales Director Royaume-Uni et Irlande. Kristian Thyregod sera responsable des opérations de vente, et notamment des stratégies de commercialisation et de distribution. Il veillera ainsi à renforcer le nombre de clients et l’engagement des partenaires dans la région. Silver Peak revendique plus de 600 déploiements mondiaux de sa solution SD-WAN Unity EdgeConnect.

Silver Peak investit fortement dans son expansion régionale, à commencer par les marchés allemand, français, britannique et irlandais. « Les nominations annoncées aujourd’hui marquent un nouveau tournant pour la société, et illustrent sa volonté d’attirer les professionnels les plus aguerris du secteur en vue de mener l’entreprise vers sa prochaine phase de croissance », précise un communiqué de la société.

Kristian Thyregod rejoint Silver Peak après avoir été en charge des opérations commerciales EMEA pour Riverbed Technology. Il travaille dans le secteur des technologies depuis plus de 20 ans, et a occupé précédemment différents postes exécutifs dans les domaines de la vente et du marketing chez Riverbed, CA Technologies, Dell EMC et IBM. Il est diplômé de l’école de commerce de Copenhague, ainsi que d’un Master en management organisationnel, stratégique et commercial de la Henley Business School (Royaume-Uni).

Kristian Thyregod sera basé à Genève, sous la direction de Chris Helfer, senior vice-président Worldwide Sales.