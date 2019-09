Pour doper les ventes dans la région et « consolider l’engagement des partenaires », Silver Peak nomme trois managers Channel régionaux, dont un en France,

A en croire IDC, le marché du SD-WAN continuera de croître pour atteindre 5,25 milliards de dollars d’ici 2023. Silver Peak entend bien entendu profiter de cette manne. Il précise d’ailleurs dans un communiqué que sa plateforme SD-WAN, Unity EdgeConnect basée sur les activités connaît une demande accrue depuis quelque temps.

Ces trois nominations interviennent après le lancement l’an dernier du package Silver Peak Partner Edge, comprenant le programme Global Partner Edge, l’expansion de l’écosystème des partenaires du cloud et le programme Authorized Deployment Partner.

En tant que Channel Account Manager pour la France, Philippe Dufour sera chargé de structurer et de renforcer la présence de la société dans l’Hexagone. Au cours des 15 dernières années, il a occupé divers postes de direction et de gestion au sein de Riverbed et de Sophos. Son diplôme de l’université Paul Sabatier de Toulouse en poche et après une expérience dans le domaine technique et de l’ingénierie acquise chez des fabricants d’équipements d’origine, Philippe Dufour a rejoint le marché des télécommunications en travaillant dans les réseaux et la téléphonie, ainsi qu’au sein d’équipes de sécurité.

« Le marché du SD-WAN évolue rapidement, passant d’une adoption timide à l’adoption généralisée par les clients ; l’élargissement de notre programme de partenariat et la réussite de nos partenaires dans toute la région EMEA seront donc essentiels pour nous permettre d’accélérer l’acquisition de clients et de consolider à long terme notre position de leader sur le marché », explique dans le communiqué Kristian Thyregod, Vice President of EMEA Sales. « Grâce à notre plateforme SD-WAN de pointe Unity EdgeConnect, nous développons notre distribution dans toute la zone EMEA, permettant ainsi à nos partenaires de répondre à l’évolution des besoins des réseaux d’entreprise, tout en développant des pratiques commerciales SD-WAN rentables. »