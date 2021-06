Le fonds Silver Lake va investir un milliard de dollars dans Splunk au travers d’obligations convertibles senior afin « d’accompagner la transformation de l’entreprise » annonce un communiqué. Splunk prévoit d’utiliser cet argent pour financer des initiatives de croissance et gérer sa structure de capital, notamment par un programme de rachat d’actions qui pourra atteindre au fil du temps 1 milliard de dollars. Le président et associé directeur de Silver Lake, Kenneth Hao, rejoindra à cette occasion le conseil d’administration de la société.

Concrètement, Silver Lake achètera pour 1 milliard de dollars de capital en billets de premier rang au prix de conversion initial de 160,00 dollars par action ordinaire de Splunk, sous réserve d’autres ajustements. Ce prix représente une prime de 30 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires sur une période de 10 jours se terminant le 21 juin 2021. Les billets, qui porteront intérêt au taux de 0,75 % par an, arriveront à échéance en juillet 2026, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis.

Cette annonce intervient le jour même où le spécialiste de l’analyse des données communique le lancement officiel de sa plateforme de sécurité centrée sur les datas Splunk Security Cloud qui, selon lui, « fournit des analyses de sécurité avancées de niveau entreprise, des opérations de sécurité automatisées et des renseignements intégrés sur les menaces ».

« Nous avons considérablement fait évoluer notre entreprise depuis que nous avons commencé notre transformation pour devenir une entreprise axée sur le cloud il y a plus de deux ans, et l’annonce d’aujourd’hui réaffirme la force de nos fondamentaux commerciaux, de notre stratégie cloud et de notre trajectoire de forte croissance », assure dans le document Doug Merritt, président et CEO de Splunk. « Silver Lake a une solide réputation et des antécédents d’investissement dans des entreprises technologiques innovantes, et avec leur soutien, nous accélérons la réalisation de nos objectifs en fournissant la plate-forme de données la plus évolutive et la plus puissante dans le cloud. »

Silver Lake possède des participations dans des entreprises comme Dell, SolarWinds et Airbnb aux Etats-Unis, ou encore dans Cegid et Meilleutaux en France.

Pour son premier trimestre fiscal 2022 décalé, Splunk a annoncé des revenus récurrents annuels cloud de 877 millions de dollars, en progression de 83% d’une année sur l’autre et 56 % de ses réservations de logiciels désormais dans le cloud.

« Nous admirons depuis longtemps l’équipe et la technologie de classe mondiale de Splunk, et nous pensons que la société se trouve maintenant à un point d’inflexion important », affirme dans le communiqué Kenneth Hao. « Il est devenu de plus en plus clair qu’une transformation basée sur le cloud est essentielle à la modernisation et Splunk est idéalement positionné pour aider les organisations du monde entier à gérer la complexité associée à cette transition. Nous sommes confiants dans les opportunités à venir et désireux de travailler avec Doug et son équipe pour soutenir la prochaine phase de croissance de Splunk. »