À l’occasion de son Symposium des partenaires cette semaine à Park City (Utah), Crowdstrike a dévoilé un programme de partenariat de services visant à accélérer l’adoption de son offre Falcon Next-Gen SIEM.

Crowdstrike considère Le SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité) comme une pierre angulaire des opérations de sécurité mais devenue trop limitée et couteuse en ressources pour répondre aux exigences des SOC modernes. Son offre SIEM « Next-Gen » mise notamment sur l’automatisation pilotée par l’IA pour lever ces barrières et accélérer la détection et la réponse aux menaces.

Le spécialiste texan de la cybersécurité estime toutefois que l’expertise des partenaires est nécessaire pour faire de ce SIEM de nouvelle génération une réalité pour les clients. Le fournisseur entend donc s’appuyer sur eux pour délivrer des services allant du conseil au déploiement de technologies, jusqu’à l’ensemble des services gérés autour du SIEM.

Le nouveau modèle de services partenaires cible en premier lieu les intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI). Il a déjà été rejoint par des partenaires de premier plan tels que Deloitte, Echelon, eSentire, EY, NETbuilder et Wipro. Il vise aussi plus largement les fournisseurs de services gérés (MSP) et fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP).

« Disposer de partenaires capables d’aider les clients à passer de leurs processus traditionnels, à forte intensité humaine, à un processus beaucoup plus automatisé et basé sur l’IA, est d’une importance cruciale », a déclaré George Kurtz, le PDG de Crowdstrike (photo) dans un entretien à nos confrères de CRN.

Le programme comprend de nouvelles mesures incitatives, un accompagnement, des formations, des certifications techniques ainsi que des recommandations pour des opportunités de services.

« Notre programme de partenariat de services permet à nos partenaires d’exploiter toute la puissance de la solution SIEM nouvelle génération Falcon tout en mettant à profit leur expertise approfondie en matière de SIEM, de sécurité, de conformité et d’exploitation pour optimiser les résultats de leurs clients et de leurs entreprises », commente dans un communiqué Tom Etheridge, directeur des services mondiaux chez Crowdstrike.

Lors de la publication de ses derniers trimestriels, Crowdstrike a rapporté que ses offres SIEM, de protection de l’identité et de la sécurité dans le cloud avaient totalisé 1,3 milliard de dollars de revenus récurrents annuels, en progression de près de 50% d’une année sur l’autre.