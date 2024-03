Dell et CrowdStrike étendent leur partenariat et unissent leurs expertises pour protéger les entreprises contre la complexité croissance des cyberattaques. Dans le cadre de cet accord, Dell ajoute la plateforme étendue de détection et réponse (XDR) Falcon de CrowdStrike à ses services de détection et de réponse managées (MDR).

CrowdStrike propose ses propres services managés, qui ont récemment été évalués par Forrester comme les plus avancés du marché européen. Cela ne l’empêche pas d’étendre les frontières de son écosystème, surtout au moment où sa croissance est de plus en portée par les MSP.

« En élargissant notre alliance stratégique avec Dell pour alimenter leurs services MDR, nous accédons à un plus large réseau de clients afin de leur apporter une protection de pointe », explique dans un communiqué le directeur commercial de CrowdStrike Daniel Bernard. « Nous voyons une opportunité significative de donner à tous les clients – des grandes entreprises en passant par les organisations de taille moyenne et les PME – les meilleurs résultats en matière de sécurité. »

« Travailler avec un leader de l’industrie comme CrowdStrike est essentiel pour offrir des options et de la flexibilité aux clients dans un environnement de sécurité très fragmenté et complexe », justifie pour sa part Mihir Maniar, vice-président du portefeuille de services d’infrastructure, de périphérie et de sécurité chez Dell. La combinaison des offres « permet aux clients de réduire de façon exponentielle les risques de menaces, de détecter et de répondre aux incidents, et de restaurer les applications et les systèmes », ajoute-t-il.

La nouvelle offre de services est accessible aux clients internationaux et à la base mondiale de revendeurs de Dell, qui pourront utiliser la plateforme Falcon pour proposer leurs propres services personnalisés à leurs clients.