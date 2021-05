La jeune pousse Shift Technology qui développe des solutions SaaS de détection de la fraude et d’automatisation de la gestion des sinistres pour le secteur de l’assurance vient de lever 220 millions de dollars et devient ainsi la 13ème licorne française. « Grâce à cette très belle levée réalisée malgré la crise, Shift devient la 13ème licorne de la French Tech ! », s’est félicité dans le communiqué de la société Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des communications électroniques. Rappelons que la licorne est une start-up dont la valorisation dépasse le milliard de dollars.

Le tour de table de série D a été mené par Advent International, via Advent Tech, avec la participation d’Avenir Growth et de Bpifrance, via son fonds Large Venture, et des investisseurs historiques : Accel, Bessemer Venture Partners, General Catalyst et Iris Capital. Il porte à 320 millions de dollars le montant total des investissements depuis la création en 2014 de la société par Jeremy Jawish, Eric Sibony et David Durrleman.

Grâce à l’argent frais récolté, Shift Technology ambitionne de créer d’ici deux ans en France le plus important pôle mondial de data science dédié au secteur de l’assurance, avec plus de 300 data scientists.

La société, qui revendique plus de 100 clients, répartis dans 25 pays et plus de 2 milliards de sinistres analysés, a lancé en janvier dernier Shift Insurance Suite, qui applique sa technologie d’optimisation des décisions basées sur l’IA à un plus large éventail de processus critiques, de la souscription d’une police d’assurance à l’indemnisation des sinistrés.

« Nous voulons faire de Shift un champion français et un leader international qui sera à même de fournir aux assureurs les solutions technologiques dont ils ont besoin pour être proches de leurs assurés et répondre au mieux à leurs attentes. En nous accordant leur confiance dès nos débuts, les assureurs français ont joué un rôle majeur dans le succès de Shift », assure dans le communiqué son PDG, Jeremy Jawish. « Le champ des possibles en matière d’optimisation des décisions basées sur l’IA pour le secteur de l’assurance est infini et nous n’en sommes qu’aux prémices ».