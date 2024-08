La situation continue de se détériorer chez SFR. A la fin du second trimestre 2024, l’opérateur au carré rouge compte désormais 19,6 millions de client·e·s mobiles et 6,2 millions de client·e·s fixe. Il a perdu 343.000 abonnements mobiles et 87.000 fixes au printemps dernier.

D’après l’annonce du groupe, son chiffre d’affaires trimestriel est à présent de 2,542 milliards d’euros (- 5,2% en glissement annuel) et l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) est de 913 millions d’euros (-7,5%).

Au premier trimestre 2024, SFR demeurait le second opérateur français mais perdait déjà un demi-million d’abonnements, terminant l’hiver en passant sous les 20 millions de client·e·s mobiles et 6,3 millions de client·e·s fixes.

Par contraste, ses concurrents Orange, Bouygues Telecom et Free ont gagné des abonnements au cours du dernier trimestre.

Après six trimestres consécutifs de baisse des profits, Altice, la maison-mère de SFR, est endettée de 24,4 milliards d’euros.

Pourtant, dans le cadre de sa stratégie de désendettement, elle a revendu sa branche médias à l’armateur CMA CGM pour 1,55 milliard d’euros après avoir annoncé, en novembre 2023, la cession de 70% de ses datacenters à la banque Morgan Stanley.

Elle a également vendu sa filiale Teads, spécialisée dans la publicité en ligne, à la société israélienne Outbrain, pour un milliard de dollars. La transaction devrait être finalisée début 2025.