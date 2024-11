L’éditeur montpelliérain ouvre son capital et accueille deux nouveaux investisseurs. Téthys Invest, holding d’investissement de la Famille Bettencourt-Meyers et le fonds souverain singapourien GIC font leur entrée avec chacun 15% du capital, aux cotés du PDG fondateur Hugues Galambrun et du fonds britannique HG Capital, qui reste actionnaire de référence.

L’opération valorise Septeo plus de 3 milliards d’euros contre 2 milliards en début d’année et 1 milliard après l’entrée au capital de HG en 2020. C’est une nouvelle étape importante pour la licorne héraultaise, fondée il y a 11 ans autour de solutions logicielles pour les Notaires et les Avocats et qui n’a cessé depuis d’enrichir son portfolio de solutions métiers (droit, immobilier, hébergement, RH…).

Septeo emploie désormais près de 3 100 collaborateurs et vise un chiffre d’affaires de 420 millions d’euros en 2024. Après s’être hissé à la dixième place du dernier Top 250 des éditeurs de logiciels français de Numeum et EY, le groupe entend s’affirmer au niveau européen.

« Parce que notre industrie nécessite des investissements R&D massifs pour parvenir à émerger parmi les plus grands du logiciel européen, nous nous devions d’accueillir au sein de notre capital des investisseurs de tout premier plan ayant une vision long terme », a commenté le PDG Hugues Galambrun.

Le groupe prévoit d’investir 50 millions d’euros par an en R&D, dont une grande partie dans son laboratoire d’Intelligence Artificielle “Brain”.