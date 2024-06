L’éditeur montpelliérain de logiciels métiers Septeo rachète We Recruit, éditeur rennais d’un logiciel d’optimisation du recrutement.

Fondée en 2015, la société We Recruit génère 2,8 millions d’euros de chiffre d’affaires et regroupe une vingtaine de collaborateur·rice·s. Elle est spécialisée dans le développement d’un ATS (Applicant Tracking System) full web pour gérer les candidatures et le développement de carrière.

« Cette expansion s’inscrit dans notre stratégie d’offrir à nos clients une chaîne de valeur complète dans le domaine des ressources humaines », déclare Hugues Galambrun, PDG du groupe Septeo (cf. photo), dans un communiqué. « L’arrivée des équipes de We Recruit s’inscrit dans un projet collectif mené avec les équipes de Bordeaux, Bruxelles et Lyon, avec l’apport d’une nouvelle brique métier à notre offre HR », ajoute Tommy Verdon, directeur général du pôle de solutions RH de Septeo depuis fin décembre 2023. Ce pôle comprenait 260 collaborateur·rice·s pour un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2023.

L’éditeur héraultais vise les 450 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025.