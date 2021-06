L’éditeur montpelliérain Septeo, groupe de solutions et services IT valorisé à plus d’un milliard d’euros en 2020 et propriétaire notamment de Genapi, RG System, Novatim, Appliwave et Modelo, acquiert Kinaxia, un éditeur spécialiste de l’expertise immobilière basé à Valbonne dans les Alpes Maritimes.

« Nous renforçons un partenariat déjà engagé avec le groupe Septeo en 2019 sur le marché des notaires », explique Edouard le Goff, président et fondateur de Kinaxia, société de 150 salarié.e.s pour un chiffre d’affaires de près de 20 M€.

Kinaxia édite des progiciels de l’immobilier tels que CityScan, un service d’évaluation immobilière qui permet d’estimer un bien et d’évaluer son environnement, Preventimmo, une solution en ligne de renseignements d’urbanisme (état des risques et pollutions, note de renseignements d’urbanisme, certificats & attestations…) à destination des notaires, diagnostiqueurs et agents immobiliers, ou encore Copro Expertises pour la mise en copropriété des bâtiments.

« L’expertise de Kinaxia, notamment dans la ‘data science’, l’Intelligence Artificielle et les technologies web ouvre pour notre groupe une ère nouvelle », déclare Hugues Galambrun, PDG de la licorne française Septeo, dans un communiqué. « En intégrant un leader français de la Proptech, nous sommes heureux de proposer un écosystème complet de technologies au service des professionnels de l’immobilier. »

La transaction dépasserait les 50 M€.