L’éditeur montpelliérain Septeo acquiert l’éditeur belge Data Consult. Déjà propriétaire de Genapi en Belgique, de Kinaxia, SoftOuest, Avelia, Ingeneo, Fœderis, RG System, Novatim, Appliwave ou encore Modelo, le groupe français de solutions et services IT créé en 2013 continue de miser sur la croissance externe, sur les métiers du Droit et sur son expansion en Belgique. Il revendiquait un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros l’an dernier.

Fondé en 1984, Data Consult se spécialise dans les services numériques pour les notaires. Son progiciel Super Collaborateur propose notamment des modèles de documents pour simplifier la rédaction d’actes ou encore la facturation, en français et en néerlandais. L’éditeur belge affirme avoir 330 études pour clientes, dont 140 francophones et 190 flamandes. Cela correspond à 2.300 utilisateur·rice·s environ.

« L’arrivée de Data Consult chez Septeo va nous permettre de nous étendre encore et nous offre le support d’un grand groupe dans différents domaines comme les ressources humaines, le marketing, la planification d’événements, la gestion des achats et les processus d’exploitation », déclare Ann Smet, directrice de Data Consult, à notre confrère de Data News.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.