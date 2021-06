SentinelOne souhaite entrer en bourse et y lever jusqu’à 100 millions de dollars, qui seront principalement consacrés à l’enrichissement de sa plateforme, au développement de ses activités de vente et de marketing, à la conquête de nouveaux marchés et à l’extension de son empreinte à l’international. C’est ce que dévoile son dossier d’introduction de 180 pages déposé à la Securites and Exchange Commission (SEC) et consulté par CRN.

Au cours de son dernier exercice, le spécialiste de la cybersécurité a enregistré un chiffre d’affaires de 93,1 millions de dollars, en hausse de 100,2% par rapport aux 46,5 millions de dollars de l’exercice 2020. La perte de la société a elle aussi bondi au cours de la période, passant de 76,6 millions de dollars ou 2,34 dollars par action, à 117,6 millions de dollars ou 3,31 dollars par action.

L’année dernière, 96% du chiffre d’affaires a été généré par le channel, contre 92% en 2020. « La quasi-totalité de nos ventes sont réalisées par l’intermédiaire de nos partenaires de distribution, y compris les revendeurs, les distributeurs, les MSP, les MSSP, les MDR, les OEM et les spécialistes IR [réponse aux incidents). Nous prévoyons que nous continuerons à générer une partie importante de nos revenus de notre réseau de partenaires dans un avenir prévisible », précise la firme de Mountain View dans le document.

Pesant respectivement 19% et 13% des revenus de SentineOne, le Français Exclusive Networks et l’Américain SHI International (qui possède par ailleurs une filiale en France) sont les deux principaux distributeurs de la société.

SentinelOne a été fondée en 2013 et a récolté 696,5 millions de dollars au cours de huit levées de fonds. L’éditeur employait plus de 850 personnes au 30 avril 2021, dont plus de 450 sont basées aux États-Unis. C’est 88,9 % de plus comparé aux 450 salariés comptabilisés le 1er février 2020. La seule acquisition de la société a eu lieu en février lorsqu’elle a déboursé 155 millions de dollars pour s’offrir le spécialiste de l’analyse de données Scalyr.

Toujours selon le dossier, la société comptait au 30 avril dernier plus de 4.700 clients dans plus de 80 pays, un chiffre en hausse de 74,1% par rapport au 2 700 clients revendiqués un an plus tôt. Aucun client ne représente plus de 3 % du chiffre d’affaires. La liste de sa clientèle comprend trois entreprises du Fortune 10, 37 sociétés du Fortune 500 et 66 entreprises du Global 2000.