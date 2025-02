La startup Riot, qui développe une solution de suivi en temps réel de la cybersécurité des employés, vient de lever 30 millions de dollars. Ce tour de table de série B a été mené par le fonds new-yorkais Left Lane Capital, avec le soutien des investisseurs existants Y combinator, Base10 et FundersClub. Il porte à 45 M€ les fonds levés par la société depuis sa création en 2020.

La plateforme développée par Riot permet de sensibiliser et de former les employés face aux attaques toujours plus sophistiquées favorisées par l’émergence de l’IA générative. Intégrée aux outils de travail de l’entreprise, elle évalue en continu la posture cyber des collaborateurs et peut identifier de potentielles vulnérabilités, comme l’absence d’authentification forte sur certains services. Watson, l’assistant cyber de la plateforme apporte ensuite des conseils et recommandations, partagés en temps réel depuis des outils comme Slack ou Microsoft Team.

La solution a déjà séduit plus de 1500 clients dont Mistral AI, L’Occitane et le journal Le Monde. Riot, dont le chiffre d’affaires a franchi la barre des 10 M€ en 2024, va utiliser les fonds levés pour accélérer son expansion internationale et doubler son effectif à 140 collaborateurs d’ici un an.

« Notre objectif est de couvrir plus de dix millions d’employés d’ici 2027 », déclare son fondateur Benjamin Netter.