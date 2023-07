Spécialisée dans la cartographie des risques cyber, la startup lilloise vient de finaliser un tour de table de 3,8 M€ auprès de nouveaux investisseurs de référence (CyberK1 et Auriga Cyber Ventures) et de ses investisseurs historiques (Alacrité France et Finovam Gestion). Un montant élevé pour ce premier véritable tour de table (« en seed ») qui traduit à la fois la reconnaissance naissante de la startup sur la scène cyber française et le potentiel de croissance du marché sur lequel elle se positionne, celui de la gestion de la surface d’attaque (Cybersecurity Asset Attack Surface Management ou CAASM).

OverSoc propose une plateforme qui agrège les données d’une trentaine des principaux outils de surveillance cyber du marché et les restitue dans une interface de visualisation 3D. Cette vue « cockpit » fait ressortir les actifs (machines, utilisateurs, applications) et la surface d’attaque des systèmes d’information (découverte des actifs cachés, des risques et de la conformité). Elle vise à faciliter la prévention des risques en priorisant les vulnérabilités mais aussi à faciliter pour les experts cyber le reporting et le partage d’information avec les équipes du SI.

La startup a été amorcée en 2020 et compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs. Elle fait partie du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole et a rejoint récemment le programme d’accélération Cyber@StationF de Thales ainsi que le programme Cyber Defense Factory du Ministère des Armées. Une intégration à l’écosystème qui a favorisé la conclusion du tour de table.

OverSoc compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs et entend doubler son effectif grâce aux fonds levés. L’entreprise veut également intensifier sa R&D et diversifier ses canaux de commercialisation en France et en Europe, pour viser 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Face à la diversification et à l’intensification du risque cyber, il est aujourd’hui inconcevable que les organisations ne disposent pas instantanément d’une vision cartographique de leurs actifs, à la hauteur de la criticité du risque encouru », déclare dans un communiqué Théo Plantier, PDG d’OverSoc. « En continuant d’enrichir le cockpit OverSOC, en renforçant nos équipes, et en mettant notre solution à la disposition des plus grands experts, nous sommes convaincus que notre technologie apportera une brique essentielle à l’écosystème cyber européen. »