Le groupe SCC remet à plat son organisation autour de trois divisions stratégiques : Enterprise Solution, Digital Workplace et Software. Cette évolution vise à répondre aux enjeux de ses clients et partenaires mais aussi à harmoniser les offres dans les trois pays ou le groupe est présent : Angleterre, France et Espagne.

La nouvelle organisation est donc mise en place chez SCC France, numéro un français de la distribution et des services IT avec plus de 2,7 Md€ de revenus en 2023. La division Enterprise Solution, qui centralise les expertises en matière d’intégration et de services autour des infrastructures (datacenters, réseaux, IoT et cloud), est placée sous la direction de Loïc Guillaume.

Benoît Bouché prend la tête de la division Digital Workplace, qui englobe tous les aspects de l’espace de travail numérique, y compris le multimédia et la communication unifiée. Le nom du responsable de la division Software n’est pas communiqué.

« La réorganisation de SCC autour des divisions Enterprise Solution, Digital Workplace et Software témoigne de notre engagement à anticiper les besoins de nos clients et à les accompagner dans leur transformation numérique », commente dans un communiqué Gaël Menu, Directeur Général Adjoint de SCC France. « En offrant des solutions innovantes et agiles, nous nous positionnons comme un partenaire clé pour les entreprises souhaitant naviguer avec succès dans un environnement technologique en constante évolution. »

SCC France se positionne en quatrième position du classement 2024 des ESN & ICT, récemment publié par Numeum et KPMG. Bien qu’en croissance, la société a reculé de deux places par rapport à la précédente édition, devancée par Sopra Steria et Accenture.