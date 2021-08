Si l’on en croit une étude du cabinet IC Insights sur les 25 principaux fabricants mondiaux du secteur, Samsung a bouté dehors Intel du marché des semi-conducteurs au deuxième trimestre. Cette progression, le fabricant coréen (qui occupait la deuxième place au premier trimestre) la doit à des ventes en croissance de 19% sur le trimestre, entraînées par la demande grandissante de DRAM et de mémoire flash. Samsung a ainsi engrangé 20,3 milliards de dollars sur la période contre 19,3 milliards de dollars pour son concurrent américain qui n’a bénéficié quant à lui que d’une modeste croissance de 3%. Samsung récupère ainsi la position de leader qu’il a détenu pendant une grande partie des années 2017-2018 (voire graphique). Il dépasse par ailleurs à nouveau le seuil symbolique des 20 milliards de dollars, qu’il avait franchi en 2018.

Selon IC Insights, la demande devrait se poursuivre au troisième trimestre, faisant progresser les ventes de semi-conducteurs de Samsung de 10% pour atteindre 22,3 milliards de dollars, renforçant encore l’avance du Coréen sur Intel.

TSMC (+3%), SK Hynix (+21%) et Micro (+16%) complètent le Top 5. On notera que les fortes progressions des deux derniers ne leur ont pas permis de modifier le classement.

La deuxième partie du Top 10 cette fois a également connu un certain mouvement. Les ventes de Nvidia ont augmenté de 14% d’un trimestre à l’autre en raison la forte croissance de ses segments de datacenters et de jeux. La croissance de 17% des ventes de MediaTek est quant à elle liée à l’intérêt des consommateurs pour les smartphones 5G et le multimédia grand public.

Collectivement, les 10 principaux fournisseurs fournisseurs mondiaux ont vu au cours du deuxième trimestre leurs ventes augmenter de 10 % à 95,5 milliards de dollars, dépassant la croissance de 8 % enregistrée par l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs.

AMD, qui a raté de peu le top dix, a enregistré une progression de 12% au de ses ventes au deuxième trimestre.

Pour l’ensemble de l’année 2021, IC Insights prévoit une croissance du marché de 23%.