Le co-PDG de Salesforce, Marc Benioff, constate que les cycles de vente s’étirent et revoit à la baisse les prévisions de chiffre d’affaires de sa société pour l’année fiscale en cours.

Pour autant, le géant cloud de San Francisco revendique un chiffre d’affaires colossal de 7,72 milliards de dollars au deuxième trimestre de son année fiscale 2023 qui s’est clôturé le 31 juillet. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Salesforce, Marc Benioff n’a d’ailleurs pas manqué de se vanter d’avoir obtenu des résultats dépassant ceux de l’allemand SAP.

Bret Taylor, l’autre co-PDG de Salesforce, a déclaré lors de la conférence téléphonique que leur plateforme d’intelligence artificielle (IA) Einstein effectuait plus de 175 milliards de prédictions par jour. La division Service Cloud a enregistré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars pour le trimestre, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente. Marketing Cloud et Commerce Cloud ont généré 1,1 milliard de dollars de revenus trimestriels, soit une hausse de 17% par rapport à l’année précédente. Slack a rapporté environ 376 millions de dollars de revenus trimestriels. Le segment des données, qui englobe les filiales MuleSoft et Tableau, a rapporté 1 milliard de dollars de revenus, soit une augmentation de 12% d’une année sur l’autre. Quant à Sales Cloud, cette division a rapporté 1,7 milliard de dollars pour le trimestre, soit une croissance de 15% en glissement annuel, selon Amy Weaver, la directrice financière de Salesforce.

Marc Benioff envisage désormais un chiffre d’affaires annuel de 31 milliards de dollars environ pour l’exercice fiscal en cours, soit une croissance d’environ 17% d’une année sur l’autre, tout en conservant la même marge d’exploitation de 20,4%.

C’est la deuxième fois que Salesforce revoit ses prévisions à la baisse cette année. En mars dernier, la société prévoyait un chiffre d’affaires annuel de 32 milliards de dollars.