Pour lancer sur le marché sa nouvelle solution Sage Business Cloud Paie, l’éditeur a fait le pari du réseau indirect. Un choix rare dans l’univers du SaaS mais guère surprenant chez Sage, qui a toujours considéré les partenaires comme au cœur de son ADN.

L’éditeur les a associés dès le lancement du projet Sage Business Cloud. En rejoignant le réseau Sage, ils ont intégré une communauté de confiance pour travailler main dans la main autour de la nouvelle solution. Chacun a pu ainsi apporter son expertise pendant les phases de conception, de test et de mise en œuvre de la solution. Une pluralité d’expériences et de points de vue qui fait la richesse de la communauté et de la solution SaaS qu’ils ont fait grandir ensemble.

Une communauté qui est basée sur l’entraide et où chacun a son rôle. Celui de Sage est de fédérer l’écosystème et de mettre à disposition de ses partenaires toutes les ressources dont ils ont besoin. En tant qu’éditeur mondialement reconnu, charge à lui aussi d’utiliser sa puissance de feu pour promouvoir la solution.

Pour les partenaires, qu’ils soient intégrateurs, éditeurs, revendeurs à valeur ajoutée, consultants ou experts métier, l’exigence est double. La première est qu’ils mettent en commun leur expertise pour développer et enrichir la solution. C’est aussi à eux qu’il revient d’assurer l’interface avec le client, tant pour la relation commerciale que pour le suivi qualitatif des prestations.

Si cela demande un vrai engagement des partenaires, le fait de s’adosser à un grand éditeur et à son écosystème leur permet de décupler leur puissance d’action.

Les éditeurs indépendants, se voient ouvrir les portes de la marketplace de Sage et peuvent ainsi rendre visibles leurs applications et « add-on » auprès des 3 millions de clients de l’éditeur. Les revendeurs à valeur ajoutée, consultants et intégrateurs peuvent eux valoriser leurs expertises et profiter d’une opportunité rare : celle d’apporter à leurs clients, une solution innovante qui colle à leurs attentes, au moment où tous ont à cœur de mener à bien leur transformation digitale.