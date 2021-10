Avec Sage Business Cloud, les partenaires de Sage bénéficient d’une plateforme modulaire et personnalisable. Autour de ce cœur qui réunit toutes les fonctions essentielles, ils peuvent bâtir des offres de services personnalisées pour tous les besoins de comptabilité, de paie et de ressources humaines de leurs clients.

Avec la nouvelle plateforme 100% SaaS, finis les installations techniques, les paramétrages ou mises à jour légales. Les mises à jour fonctionnelles et légisociales sont assurées par Sage et l’éditeur. Les partenaires peuvent directement parler métier et jouer pleinement leur rôle de conseil et de spécialiste RH auprès de leurs clients.

Ils peuvent les accompagner quand ils en ont besoin dans la réalisation des paies et des déclarations sociales. Ils sont présents pour former les utilisateurs et assurer le transfert de compétences pour la conduite des projets. Et surtout pour qu’ils exploitent toutes les possibilités de la plateforme afin d’apporter une vraie plus value à leur organisation et à ses collaborateurs.

La création de valeur est aussi financière avec l’adoption du modèle de souscription. Mis au centre, les abonnements garantissent la récurrence des revenus et améliorent la prévisibilité de l’activité, tout en offrant aux clients de la flexibilité pour adapter la solution à leurs besoins.

De plus, il n’est plus nécessaire d’attendre la sortie d’une nouvelle version majeure pour aller frapper à la porte des nouveaux clients. La plateforme Sage Business Cloud est constamment mise à jour et une simple activation suffit pour démarrer un projet à tout instant dans l’année.