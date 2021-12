Sage qui détenait déjà une participation de 17% dans l’éditeur Brightpearl, a annoncé le rachat de 83% des parts restantes pour 299 millions de dollars. La transaction sera financée par la trésorerie existante et les liquidités disponibles de Sage. L’éditeur prévoit de la conclure en janvier 2022.

Basée à Bristol (Royaume-Uni) et à Austin, au Texas (États-Unis), Brightpearl fournit une plateforme SaaS intégrée aux différents canaux de vente pour gérer les opérations de vente au détail et automatiser le back office. Selon Sage, son chiffre d’affaires devrait atteindre 20 millions de livres (27 millions de dollars) pour son exercice 2021, en croissance annualisée de 50%, et son bénéfice d’exploitation devrait atteindre le seuil de rentabilité.

Sage qui avait déjà fait l’acquisition en 2017 d’Intacct , éditeur américain d’applications comptables et financières pour le cloud, voit les deux solutions comme très complémentaires. La combinaison de Sage Intacct et de Brightpearl créera une solution pour les détaillants et les grossistes qui intègre la gestion financière, la planification des stocks, la gestion des commandes client, la gestion des achats et des fournisseurs, le CRM, l’exécution, l’entreposage et la gestion logistique, précise l’éditeur dans son communiqué.

« Ensemble, Sage et Brightpearl élimineront les obstacles qui freinent les détaillants et les grossistes, rationalisant ainsi leurs systèmes et leur permettant de se concentrer sur la croissance », a déclaré Steve Hare, le PDG de Sage.

« Le regroupement de nos deux équipes combinera la force de Vente au détail de Brightpearl et l’envergure, la marque et l’expertise financière de Sage, ce qui nous permettra d’offrir à nos clients les solutions d’exploitation financières et de vente au détail les plus innovantes », a commenté pour sa part Derek O’Carroll, le PDG de BrightPearl.